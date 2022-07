Freund als Geschäftspartner: So klappt's für Sophia Thiel!

Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Sophia Thiel (27) und Raphael Birchner? Seit rund zweieinhalb Jahren gehen die YouTuberin und ihr Partner nun schon gemeinsam durchs Leben. Der 25-Jährige unterstützt sie nicht nur im Privaten, sondern arbeitet auch geschäftlich mit ihr zusammen. Vor etwa einem Jahr gründeten sie ein gemeinsames Start-up und entwickelten eine App zum Thema mentale Gesundheit. Im Gespräch mit Promiflash erzählte Sophia, wie die Zusammenarbeit als Paar klappt.

Im Promiflash-Interview zum Release ihres Podcasts "4 Brüste für ein Halleluja" räumte die 27-Jährige ein: "Es ist definitiv eine Herausforderung, als Partner zusammenzuarbeiten! Berufliches und Privates lassen sich nur schwer voneinander trennen." Doch Sophia und Rapha haben sich inzwischen gut aufeinander eingespielt. "Wir wissen, wie wir miteinander umgehen müssen", erklärte die Bayerin.

Auch in Sophias Influencer-Leben scheint sich Rapha schon eingefügt zu haben und ist auch auf ihrem Profil zu sehen. Noch einen Schritt weiter in die Öffentlichkeit will das Paar jedoch nicht gehen – oder könnten sie sich vorstellen, gemeinsam an Reality-TV-Shows teilzunehmen? "Eher nicht", lachte Sophia bei dem Gedanken.

