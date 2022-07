Pietro Lombardi hadert: Soll er Sohn Alessio im Netz zeigen?

Pietro Lombardi (30) und seine Ex-Frau Sarah Engels (29) durften 2015 ihren Sohn Alessio (7) auf der Welt begrüßen. In der Öffentlichkeit gehen die beiden allerdings unterschiedlich mit ihrem Nachwuchs um: Während die Musikerin den Kleinen ganz offen auf Social Media zeigt, hält sich der DSDS-Gewinner aus dem Jahr 2011 mit Fotos von seinem Kind zurück. Doch bleibt das auch weiterhin so? Pietro ist sich unsicher, ob er Alessio künftig in den sozialen Medien zeigen soll...

In seiner Instagram-Story machte Pietro jetzt deutlich, dass er in einem Zwiespalt steckt. "Wie ihr merkt, zeige ich den Kleinen ganz selten und wenn, dann seitlich – aber um ehrlich zu sein, denk ich schon lange darüber nach, den Kleinen einfach zu zeigen, weil jeder weiß, wie er aussieht", betonte der stolze Papa. Zudem erklärte der 30-Jährige, dass ihn die Frage inzwischen jeden Tag beschäftigt: "Mittlerweile ist es ein schwieriges Thema, über das ich mir täglich Gedanken mache."

Vor allem finde es Pietro schade, dass es im Netz keine gemeinsamen Schnappschüsse von ihm und seinem Schatz gibt – immerhin ist Alessio inzwischen schon sieben Jahre alt. "Ein Papa-Sohn-Foto wäre echt mal schön nach sieben Jahren. Es gibt in der Öffentlichkeit kein Foto von uns beiden", stellte der "Cinderella"-Interpret fest.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihren Kindern Alessio und Solea

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro und Alessio Lombardi, Januar 2020

