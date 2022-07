Nach Shawn Mendes: Will Camila Cabello wieder einen Freund?

Ist Camila Cabello (25) auf der Suche nach einem Partner? Zwei Jahre ging die Sängerin mit Shawn Mendes (23) durchs Leben, aber ihre Beziehung hat nicht gehalten. Letztes Jahr gingen sie mit ihrer Trennung an die Öffentlichkeit. Seitdem wurde die Schauspielerin mit unterschiedlichen Männern gesichtet. Eine neue Liebe hat sie allerdings offenbar noch nicht gefunden. Aber ist Camila das denn überhaupt wichtig? Jetzt stellt sie klar, dass sie sich dahingehend keinen Stress macht!

Im Gespräch mit der britischen Cosmopolitan meinte Camila, dass sie sich nicht länger unter Druck setzten will, was romantische Beziehungen betrifft. Das habe sie in der Vergangenheit nämlich getan. Heute sagt sie: "Ich lege keinen großen Wert darauf. Ich will einfach mein Leben leben und tolle Freundschaften schließen. Wenn dabei etwas herauskommt, das mehr ist, dann ist das toll." Im letzten Jahr habe die Musikerin viele neue Freunde gefunden und eine gute Zeit gehabt.

"Früher habe ich immer gesagt: 'Liebe, oh mein Gott, Liebe'", lachte das ehemalige Fifth Harmony-Mitglied. Dass sie heute anders denkt, habe auch viel mit dem Älterwerden zu tun, meinte Camila. Sie sei vor allem mit dem Alter entspannter geworden. "Man sagt nicht ohne Grund, man wird älter und weiser", weiß die US-Amerikanerin.

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Juni 2022

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, Musiker

Getty Images Camila Cabello bei den Grammy Awards, 2018

