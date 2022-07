Spontaner Auftritt: Nicki Minaj sorgt für Chaos auf Straßen!

Das hat sie sich wohl anders vorgestellt. Nicki Minaj (39) gilt als eine der bekanntesten Rapperinnen, denn nicht ohne Grund nennt man sie auch die "Queen of Rap". Neben ihren erfolgreichen Alben "Pink Friday" und "Pink Friday: Roman Reloaded" schaffte es die aus Trinidad und Tobago stammende Musikerin mit einer Vielzahl an Singles oft auf die oberen Plätze der Charts. Kein Wunder, dass Nickis Fans sie nun auf den Straßen von London belagerten, nachdem sie einen spontanen Auftritt angekündigt hatte!

Die "Anaconda"-Interpretin war eigentlich wegen des Wireless Festivals in der britischen Hauptstadt. Doch das sollte nicht ihr einziger Auftritt dort bleiben, denn laut Daily Mail verkündete die US-Amerikanerin am vergangenen Montag spontan, dass sie in einer Bar auftreten wird. Das sorgte für eine Menge Chaos: Nicki schaffte es wegen der kreischenden und eskalierenden Menschenmasse nicht mal in die Location, da ihre Fans das Auto belagerten und der Fahrer nicht vorankam. Selbst als die Londoner Polizei zur Hilfe eilte und die Rapperin eine Ansprache hielt, konnten die Menschen nicht beruhigt werden. Das kostete die Musikerin wohl den letzten Nerv, so sah man auf einem Video, wie sie eine Person, die ihr zu nahe kam, sogar wegschubste!

Die "Super Bass"-Interpretin versuchte es sogar mit einem Tweet: "Leute, wenn ihr nicht in einem Bereich bleibt, lassen sie mich nicht aus dem Auto aussteigen. Bitte rennt nicht auf die Straße. Bitte bleibt auf einer Stelle. In einer Reihe." Da das auch nicht funktionierte, sah sich dazu gezwungen, ihr spontanes Meet and Greet abzublasen und den Heimweg anzutreten. Aber auch als die Mama eines einjährigen Sohnes den Veranstaltungsort in ihrem Wagen verließ, liefen die Fans kreischend dem Auto hinterher.

Getty Images Nicki Minaj bei den BET Awards 2018

Getty Images Nicki Minaj, Rapperin

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj, Rapperin

