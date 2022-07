Starke Schmerzen: Harald Glööckler ist unheilbar krank!

Erschreckende Neuigkeiten von Harald Glööckler (57)! Der Designer ist eigentlich für seine frechen Sprüche und seine spitze Zunge bekannt. Mit seinem Humor glänzte der Entertainer auch im diesjährigen Dschungelcamp und begeisterte die Zuschauer. Doch hinter der exzentrischen Fassade geht es dem gebürtigen Maulbronner gar nicht gut – im Gegenteil: Harald machte jetzt publik, dass er unheilbar krank ist und starke Schmerzen hat!

Im Interview mit Das neue Blatt teilte der 57-Jährige nun seine Diagnose mit: Der Hundebesitzer leidet an Fibromyalgie, einer chronischen Schmerzerkrankung, die sich durch Schmerzen in den Muskeln und Gelenken äußert. Harald geht es damit gar nicht gut, wie er offen zugab: "Ich habe im ganzen Körper Schmerzen! Ich habe Kopfschmerzen, Halsschmerzen, alles schwillt an. Die Hände beginnen zu kribbeln und meine Füße werden steif. An manchen Tagen fühle ich mich wie 100 Jahre alt!"

Ein Heilmittel gegen das Leiden haben die Ärzte des Modemachers bisher nicht gefunden: "Mir helfen nur noch Nerventabletten, da es sich um eine Nervengeschichte handelt!" Die Mediziner wüssten zudem nicht, woher das Syndrom komme, gab Harald an.

Anzeige

RTL / Stefan Menne Harald Glööckler im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Harald Glööckler, Dschungelcamp-Kandidat 2022

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Harald Glööckler zu Gast im Dschungelshow-Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de