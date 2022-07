Seltenheit: Toni Kroos teilt süßen Familien-Schnappschuss!

Toni Kroos (32) teilt einen seltenen Einblick in sein Privatleben. Der Fußballer ist neben seiner Karriere auf dem Rasen vor allem eins – Familienvater. 2015 heiratete der Kicker seine langjährige Freundin Jessica (34), mit der er anschließend drei gemeinsame Kinder bekam, zwei Söhne und eine Tochter. Seine drei Sprösslinge sind der ganze Stolz des Blondschopfes. Jetzt veröffentlichte Toni einen neuen Schnappschuss mit seinen Liebsten!

Auf seinem Instagram-Profil postete der Weltmeister von 2014 ein gemeinsames Foto mit seiner Familie. Die fünf genossen offenbar einen lustigen Tag im Freizeitpark – denn alle strahlen glücklich in die Kamera. Tonis Fans waren von der Aufnahme begeistert: "Was für eine Familie", schwärmte ein User in den Kommentaren.

Die Zeit mit seiner Familie bedeutet Toni viel – sie war auch einer der Gründe, weshalb der Sportler sich entschied, nicht weiter in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen. "Ich möchte auch mehr als Ehemann und Papa für meine Frau und meine drei Kinder da sein", hatte er im Sommer 2021 erklärt.

Getty Images Toni Kroos, 2020

Getty Images Toni Kroos mit seiner Frau Jessica

Getty Images Toni Kroos bei einem Spiel der UEFA Nations League

