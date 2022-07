Anne Wünsche ist gestresst: Sie benötigt Hilfe im Haushalt!

Anne Wünsche (30) steigt alles zu Kopf. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Freund Karim El Kammouchi (33) begrüßten Anfang Juli ihr erstes gemeinsames Kind Sávio Elio auf der Welt. Seitdem muss sich die Influencerin erst einmal an das Leben als dreifache Mama gewöhnen. Das ist jedoch gar nicht so einfach, weswegen Anne dringend Hilfe im Haushalt gebrauchen könnte!

In ihrer Instagram-Story berichtete die YouTuberin von ihrem stressigen Alltag, wegen dem sie auf der Suche nach einer Haushaltshilfe sei. "Ich brauche so dringend Hilfe", gab die 30-Jährige zu und erklärte den Grund: "Mit zwei Hunden und drei Kindern ist es halt echt schon viel. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr so arbeiten, wie ich gerne arbeiten wollen würde, weil einfach die Zeit nicht da ist." Diese Situation stresse und ärgere Anne sehr, weshalb sie jetzt erneut eine Anzeige für eine Haushaltshilfe ausschrieb.

Auch wenn es gerade etwas turbulent bei der Influencerin zugeht, überwiegt die Freude über Sávios Geburt. "Ich freue mich einfach, dass er da ist und auf das Leben mit ihm", verriet Anne in einem Promiflash-Interview und fügte hinzu: "Ich weiß, was auf mich zukommt, da ich schon zwei Kinder habe und das noch mal erleben darf, auch die anstrengenden Tage... Ich freue mich darauf irgendwie."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Hunde im September 2018

