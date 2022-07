Drei Kinder: Das wird Anne Wünsches größte Herausforderung

Wie wird Anne Wünsche (30) den Alltag mit drei Kids meistern? Die Influencerin und ihr Partner Karim El Kammouchi (33) haben vor wenigen Tagen ihren ersten gemeinsamen Sohn namens Sávio in die Arme schließen dürfen. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin bringt zwei Töchter mit in die Beziehung. Der kleine Sávio stellt den Alltag der kleinen Familie nun komplett auf den Kopf. Was wird die größte Herausforderung für Anne? Promiflash hat nachgefragt.

Gegenüber Promiflash offenbart Anne, dass es die größte Herausforderung für sie wird, ihren Job und ihre Familie unter einen Hut zu bekommen. "Da die Mädels schon so schön selbstständig sind und ich mit Baby wieder von Null anfange", ergänzt sie. Schließlich sei sie nicht nur Influencerin, sondern habe auch eine Marke gegründet, um die sie sich kümmern müsse. "Auch wenn ich auf Social Media davon nicht viel zeige, ist es verdammt viel Arbeit, einen Onlineshop zu führen", erklärt sie.

Die Vorfreude auf die bevorstehende Zeit mit ihrem Sávio überwiegt aber, wie sie weiter verrät. "Ich freue mich einfach, dass er da ist und auf das Leben mit ihm. Ich weiß, was auf mich zukommt, da ich schon zwei Kinder habe und das noch mal erleben darf, auch die anstrengenden Tage... Ich freue mich darauf irgendwie", lacht sie – sei sich aber auch bewusst darüber, dass der Alltag mit drei Kindern nicht ohne werden wird.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Sohn im Juni 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

