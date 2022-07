Traumatisch: Kühlschrank stürzte auf Olivia Culpos Schwester

Schock für Olivia Culpo (30). Im Netz gibt die Ex-Miss Universe ihren Fans gerne Einblicke in ihr Leben als Model und teilt dabei auch private Momente. Dazu zählt beispielsweise ihr Leben mit der Krankheit Endometriose. Auch Situationen, in denen die Fashion-Influencerin in Schwierigkeiten mit dem Flughafenpersonal gerät, weil sie zu knapp angezogen sei, teilt sie auf Social Media. Doch am Dienstag berichtete Olivia von einem gefährlichen Zwischenfall für ihre Familie.

In ihrer Instagram-Story teilte sie ihren Followern mit, dass es während des Umzugs ihrer Eltern am Vortag zu einem Zwischenfall gekommen sei. Dabei ist ein Kühlschrank auf ihre 24-jährige Schwester Sophia gefallen. Zu einem Foto des Geräts, vor dem offene Lebensmittel auf dem Boden verteilt liegen, schrieb die Beauty: "Ich habe es nicht gepostet, weil ich traumatisiert war, aber wie ihr in ihren Storys sehen konntet, geht es ihr zu 100 Prozent gut."

Die 30-Jährige berichtete, dass sie und eine weitere Person noch eingreifen konnten, bevor Schlimmeres passiert ist. "Wir sind rübergerannt, als der Kühlschrank halb in der Luft war und haben ihn hochgehalten, obwohl ihr Kopf in dem Ding steckte", erklärte sie. Der Grund für den Vorfall sei die provisorische Halterung gewesen, die ihn sichern sollte, bis er vollständig an der Wand installiert werden konnte.

Getty Images Olivia Culpo beim Unicef-Maskenball in West Hollywood im Oktober 2019

Getty Images Sophia Culpo im Februar 2022

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo im Mai 2020

