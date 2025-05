Wegen Babyshower: Olivia Culpo hat Streit mit Schwestern

Eigentlich sollte Olivia Culpo (33) ihre Babyparty genießen. Stattdessen endete die Feier mit einem Streit mit ihren Schwestern Sophia und Aurora. Im Podcast "Casual Chaos" erzählt Aurora jetzt, was passiert ist. "Sie hatte eine große Babyparty auf Rhode Island. Sie hatte eine Babyparty in Denver am Wochenende meines Geburtstags und sie sagte: 'Mach dir keine Sorgen, ob du kommen kannst'", erinnert das Model sich. Als dann aber auch Sophia wegen einer Hochzeit absagte, sei Olivia schwer gekränkt gewesen: "Sie hat es auf uns geschoben, als ob wir die schlimmsten Schwestern wären [...]: 'Ich tue alles für euch. Ihr tut nichts für mich.'"

Aurora habe ihrer Schwester zur Besänftigung Screenshots von ihren Chats geschickt, in denen die ehemalige Miss Universe versicherte, dass es okay sei, nicht zu kommen. Sie ließ sich aber nicht erweichen. "Mit mir hat sie geredet, aber mit Sophia immer noch nicht. Es ist schon drei Wochen her", meint Aurora. Allerdings zeigt sie sich nachsichtig, denn sie glaubt, dass die Schwangerschaft Olivia emotional mache: "Sie ist schwanger und emotional. Ich glaube, sie wird drüber hinwegkommen. Das muss sie wirklich, denn sie wird bald ein Baby bekommen und dann wird sie Hilfe brauchen." Scheint, als wären die Schwestern in jedem Fall bereit, sich bei Gelegenheit auszusprechen.

Ihre Schwangerschaft verkündete Olivia im März dieses Jahres. Mit ihrem Mann, NFL-Star Christian McCaffrey (28), ist es das erste gemeinsame Kind. Der Weg zum Nachwuchs war für die beiden allerdings alles andere als einfach, denn die 33-Jährige leidet an Endometriose, was es ihr sehr schwer machte, schwanger zu werden. In der Realityshow "The Culpo Sisters" erzählte sie, dass der Wunsch nach einem eigenen Kind sie immer begleitet habe. Aber aufgrund ihrer Krankheit habe sie erst sicherstellen müssen, dass sie körperlich zu einer Schwangerschaft in der Lage sei: "Ich will Kinder haben, aber ich muss sicherstellen, dass ich es auch kann."

Getty Images Aurora, Olivia und Sophia Culpo in New York City 2022

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und ihr Verlobter Christian McCaffrey

