Model Olivia Culpo (29) setzt stets auf gutes Aussehen! Gerne zeigt die brünette Beauty auch mal ein wenig mehr Haut, nimmt sich dabei aber selbst nicht so ernst. So schrieb sie zu einigen besonders freizügigen Pics einmal scherzhaft, dass sie nach ihrer Hose suchen würde. Auch jetzt sorgte die ehemalige Miss USA wieder für einen witzigen Moment: Am Flughafen wurde Olivia darum gebeten, mehr Kleidung anzulegen!

Auf Instagram berichtete Aurora, die Schwester des Models, von dem amüsanten Vorfall am Flughafen. Olivia trug Bikershorts, ein Croptop und darüber einen langen Cardigan – alles komplett in Schwarz. "Sie haben sie zum Schalter bestellt und meinten, wenn sie sich nicht eine Bluse oder Ähnliches überziehen würde, dürfte sie nicht mitfliegen", erzählte Aurora ihren Followern und zeigte dabei das knappe Outfit ihrer Schwester. Doch es wurde noch verrückter. Eine weitere Passagierin war in einem ähnlichen Look unterwegs, ebenfalls mit Crop-Top. Sie wurde jedoch nicht darum gebeten, mehr Kleidung anzulegen. Zum Glück konnte Olivias Freund seiner Herzdame mit seinem Pulli aushelfen...

Doch das Model ist nicht immer so nackt unterwegs! Manchmal setzt die 29-Jährige auch auf den sympathischen Schlabberlook. In Jogginghose, kombiniert mit einem bauchfreien Hoodie, wurde Olivia ebenfalls schon einmal am Flughafen gesichtet. Ihr war anzusehen, dass sie sich auch im natürlichen Look wohlzufühlen schien!

Instagram / oliviaculpo Miss Universe 2012: Olivia Culpo

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo, Influencerin

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo, Model

