Drittes Kind: "Waverly Place"-Star ist wieder Papa geworden

David Henrie (33) darf sich nun dreifacher Papa nennen! Der Schauspieler und seine Frau Maria begrüßten bereits zwei Kinder auf der Welt: Die dreijährige Pia und der 19 Monate alte James. Im Dezember vergangenen Jahres verkündete der "Die Zauberer vom Waverly Place"-Star dann die freudigen News, dass die Familie weiter wachsen wird. Nun konnte er voller Freude mitteilen: Davids drittes Kind ist geboren!

Auf Instagram teilte der 33-Jährige einen niedlichen Schnappschuss aus dem Krankenhaus. Darauf zu sehen ist seine Familie samt den Kindern, Maria und dem neugeborenen Baby. Ganz stolz verkündete er darunter zudem das Geschlecht und den Namen der Kleinen: "Es ist ein Mädchen! Gemma Claire Henrie wurde mit 3,6 Kilo um 03:21 Uhr geboren."

Auch über die Geburt berichtete David in seinem Post. Offenbar lief alles reibungslos und wie geplant ab. "Maria genießt gerade das wohlverdienteste Nickerchen aller Zeiten. Sie hat sich an ihren Plan gehalten und eine medikamentenfreie Geburt hinter sich gebracht, und ich könnte sie nicht mehr bewundern!", schwärmte der How I Met Your Mother-Darsteller.

Instagram / davidhenrie David Henrie zusammen mit seiner Ehefrau Maria, und den Kindern Pia und James

Instagram / davidhenrie David Henries Tochter Gemma Claire

Getty Images David Henrie, Schauspieler

