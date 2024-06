David Henrie schwärmt von Zusammenarbeit mit Selena Gomez

Im Jahr 2007 standen Selena Gomez (31) und David Henrie (34) das erste Mal gemeinsam vor der Kamera. Die Schauspieler verkörperten in "Die Zauberer vom Waverly Place" das Geschwisterpaar Alex und Justin Russo. Nun standen die zwei für das Sequel der Serie erneut vor der Kamera – und der "Little Boy"-Darsteller kommt aus dem Schwärmen über die gemeinsame Zeit gar nicht mehr raus! "Es war fantastisch. Wir wollten nicht, dass es aufhört. Es war großartig", erklärt David im Interview mit Us Weekly. Vor allem Selenas Arbeit habe ihn begeistert: "Sie ist so gut. Sie hat so einen schnellen Witz, der nur noch stärker geworden ist." Zudem ist sich der Serienstar sicher, dass bei der gemeinsamen Arbeit am Sequel auch Szenen entstanden sind, die auch die Fans der Originalserie vom Hocker hauen werden.

Im Mai beglückte David die "Die Zauberer vom Waverly Place"-Fans mit einem Schnappschuss von den Dreharbeiten. Auf dem Foto stehen er und Selena alias Justin und Alex gemeinsam in der berühmten Kulisse der Zauberkammer und halten wie in früheren Zeiten ihre Zauberstäbe in der Hand. Auf einem weiteren Bild ist die Neubesetzung des Sequels zu sehen, die in "Wizards Beyond Waverly Place" den Haupt-Cast ausmachen werden.

Wie Deadline berichtete, wird Selena allerdings nur in der Pilotfolge zu sehen sein. Im weiteren Verlauf spielt die 31-Jährige keine Rolle mehr. Doch über die Anwesenheit von David können sich die Serien-Fans verlassen. Die Handlung des Sequels drehe sich nämlich um den erwachsenen Justin Russo, der seine Zauberkräfte ablegt und sich für ein "normales" Leben mit Frau und Nachwuchs entschieden hat. Doch um die Zukunft der Zaubererwelt zu sichern, müsse er seine magischen Kräfte dann doch wieder aufnehmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Henrie, September 2023

Anzeige Anzeige

David Henrie und Selena Gomez bei der "VH1 Rock Honors"-VIP-Party 2008

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Werdet ihr euch das "Die Zauberer vom Waverly Place"-Sequel anschauen? Ja, ich glaube, das Sequel wird mir auch ganz gut gefallen. Nee, ich glaube nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de