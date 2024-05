Selena Gomez und David posieren am Zauberer-Sequel-Set!

Im Jahr 2007 waren es Selena Gomez (31) und ihre Kollegen, die mit "Die Zauberer von Waverly Place" die Herzen der Teenies schneller schlagen ließen. In diesem Jahr dürfen sich die Fans der Disney-Channel-Serie über eine Fortsetzung freuen – die Dreharbeiten laufen auf Hochtouren, wie Co-Star David Henrie (34) auf Social Media zeigt. Auf seinem Instagram-Account teilt David alias Justin Russo ein Foto mit Selena aka Alex Russo in der berühmten Kulisse der Zauberkammer. Beide halten ihren Zauberstab in der Hand. Auf einem weiteren Foto posieren sie mit vier Neubesetzungen am Esstisch, auf dem eine Torte mit einer 34 darauf steht.

Mit einem dritten Bild verrät David den neuen Titel des Sequels: "Wizards Beyond Waverly Place", zu Deutsch: "Zauberer jenseits vom Wayerly Place". Und auch der Inhalt der Serie ist nun bekannt: Wie Disney in einer Zusammenfassung veröffentlicht, drehe sich die Geschichte des "Die Zauberer von Waverly Place"-Sequels um Justin Russo, der sich eigentlich für ein normales Leben entschieden hatte, dann aber doch den Weg zur Magie zurückfindet. "Justin erkennt, dass er seine magischen Fähigkeiten auffrischen muss, um die angehende Zauberin [Billie] zu betreuen und gleichzeitig seine alltäglichen Pflichten zu erfüllen - und die Zukunft der Zaubererwelt zu sichern."

Selena Gomez, die vor allem als ausführende Produzentin an der Serie beteiligt ist, verriet bereits in der "Jimmy Kimmel Live"-Show, dass es sich bei der im kommenden Herbst veröffentlichten Magier-Serie nicht um ein Reboot handle. Es werde viel mehr eine Fortsetzung, eine andere Version der ursprünglichen Show, in der es hauptsächlich um die Geschichte von David und seine neue Serienfamilie gehe, erzählte die "Love On"-Interpretin.

David Henrie und Selena Gomez bei der "VH1 Rock Honors"-VIP-Party 2008

Getty Images Selena Gomez, Schauspielerin und Sängerin

