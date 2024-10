David Henrie schwärmt von der Freundschaft zu Selena Gomez

David Henrie (35) hat das Geheimnis seiner langjährigen Freundschaft mit Selena Gomez (32) enthüllt. In einem Interview mit People spricht David darüber, wie ihre Freundschaft all die Jahre überdauerte. "Trotz all ihrer großen Erfolge sind wir 'echt' zueinander geblieben", schwärmt der Schauspieler. Er betont, dass ihre Verbindung schon bestand, bevor der ganze Ruhm begann, und dass sie immer ehrlich miteinander sind. Nun wollen die beiden Schauspieler, die sich 2007 am Set von "Die Zauberer vom Waverly Place" kennenlernten und dort Geschwister spielten, wieder zusammenarbeiten.

Als Produzenten planen sie eine Fortsetzung der beliebten Serie mit dem Titel "Wizards Beyond Waverly Place". Die beiden Schauspieler haben über die Jahre offenbar immer noch einen guten Draht zueinander, denn die Idee für die neue Serie entstand während gemeinsamer Treffen. In dem Interview erzählt David: "Selena und ich trafen uns oft, tranken ein Glas Wein mit meiner Frau und erinnerten uns an die 'Zauberer'." Er fügt hinzu: "Irgendwann dachten wir, warum führen wir dieses Gespräch nicht vor Disney ohne den Wein und sehen, was passiert."

Selena ist nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als erfolgreiche Sängerin weltweit bekannt. David hat sich in den vergangenen Jahren auch als Regisseur einen Namen gemacht. Ihre Freundschaft hat sich über die Jahre vertieft, und Selena ist eine enge Freundin von Davids Familie geworden. Ihre gemeinsamen Erinnerungen an die Zeit am Set haben sie dazu inspiriert, das Projekt wiederzubeleben. Fans können sich freuen, denn Selena wird in der ersten Folge der neuen Serie erneut in die Rolle der Alex Russo schlüpfen, während David wieder Justin Russo spielt.

Getty Images David Henrie, September 2023

Getty Images Selena Gomez in Los Angeles, Oktober 2024

