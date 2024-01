Die Show "Die Zauberer vom Waverly Place" bekommt ein Sequel

Disney-Fans aufgepasst! Von 2007 bis 2012 wurden vier Staffeln der beliebten Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" mit Selena Gomez (31) produziert. Zudem freuten sich die Fans über zwei Spielfilme in den Jahren 2009 und 2013. Zurzeit sitzen die Drehbuchautoren Jed Elinoff and Scott Thomas an einer weiteren Produktion. Nun bestätigt Selena das Comeback der Serie mit ihrem Serienbruder David Henrie (34)!

Die Show "Die Zauberer von Waverly Place" bekommt ein Sequel mit Selena und David. Die beiden Schauspieler schlüpfen wieder in ihre Hauptrollen als Alex Russo und Justin Russo. Passend dazu postete sie ein Bild von sich und ihrem Kollegen in ihren Serienrollen auf Instagram – mit der Aufschrift "Wir sind zurück". Kurz danach teilte sie ein Foto vom Cover des Drehbuchs für die Pilotfolge und schrieb dazu "Wieder zu Hause". Dem Cover zufolge lautet der Name der neuen Serie "Wizards".

Laut Deadline wird Selena im Piloten als Gaststar zu sehen sein, während ihr geschätzter Freund und Kollege ein fester Teil der Serie sein wird. Die Handlung dreht sich um den erwachsenen Justin Russo, der seine Zauberkräfte abgelegt und sich für ein "normales" Leben mit Frau und zwei Kindern entschieden hat. Auf einmal taucht eine junge Zauberin auf, die ihn darum bittet, ihr mit ihrer Zauberkraft zu helfen.

https://www.instagram.com/selenagomez/ Das Skript der neuen "Zauberer von Waverly Place"-Show

Getty Images Selena Gomez und David Henrie, 2008

Getty Images Selena Gomez bei den Golden Globes 2024

