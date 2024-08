Selena Gomez und David Henrie schwärmen vom gemeinsamen Dreh

Für viele Disney-Fans geht ein Traum in Erfüllung: Die beliebte Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" bekommt ein Spin-off. Es ist zwölf Jahre her, dass diese nach vier Staffeln endete – doch wie die Hauptdarsteller Selena Gomez (32) und David Henrie (35) jetzt im Interview mit Variety offenbaren, war es für sie so, als seien sie nie weg gewesen. "Es fühlte sich an, als wäre ich wieder zu Hause", verrät die "Only Murders in the Building"-Schauspielerin, während ihr Co-Star anmerkt: "Es war, als ob seit zwölf Jahren kein Tag vergangen wäre. Wir waren sofort wieder da, wo wir einst waren."

Selena und David hatten von 2007 bis 2012 die Geschwister Alex und Justin Russo gespielt – und in den vergangenen Jahren immer wieder darüber gesprochen, wo die Charaktere heute sein würden. Mit ihrer Idee seien sie dann zu Disney gegangen, woraus sich das Sequel "Wizards Beyond Waverly Place" entwickelte. "Es ist aus Liebe entstanden. [...] Es ist eine Serie, die vielen Menschen viel bedeutet hat", betont der 35-Jährige. Daher bestehe auch die Hoffnung, dass es mehrere Staffeln geben wird. "Wir wissen es nicht, aber wenn es den Leuten gefällt, dann werden wir sehen", erklärt Selena.

Dass sie und David in ihre Rollen als Zauberer zurückkehren, kündigte die 31-Jährige Anfang des Jahres an – sie selbst wird jedoch zunächst nur in der ersten Folge der Disney-Show vorkommen. Ihr Serienbruder übernimmt dafür seine einstige Hauptrolle. Trotz ihres kurzen Auftritts sei die Zusammenarbeit mit Selena aber "großartig" gewesen, wie David im Gespräch mit Us Weekly deutlich machte. "Es war fantastisch. Wir wollten nicht, dass es aufhört", schwärmte der "Little Boy"-Darsteller und fügte hinzu: "Sie ist so gut. Sie ist so schlagfertig und ihr Humor ist mit der Zeit noch besser geworden."

Collection Christophel / ActionPress Der Cast von "Die Zauberer vom Waverly Place"

Instagram / davidhenrie "Die Zauberer vom Waverly Place"-Stars David Henrie und Selena Gomez

