Baby-News bei David Henrie (32)! Erst vergangenes Jahr wurde der ehemalige "Die Zauberer vom Waverly Place"-Darsteller zum zweiten Mal Vater. Ihr erstes Kind konnten der Schauspieler und seine Ehefrau Maria im März 2019, nur zwei Jahre nach ihrer Hochzeit, willkommen heißen. Nun verkündete der TV-Star, dass er und seine Liebste erneut Familiennachwuchs erwarten – und das am ersten Geburtstag seines jüngsten Nachwuchses.

"Maria und ich haben und echt den Kopf darüber zerbrochen, was wir unserem Sohn James zu seinem ersten Geburtstag schenken sollten", schrieb der 32-Jährige auf Instagram. Zudem fügte er dem Text noch die Hashtags "Drei" und "Großer Bruder" hinzu. Auf dem Bild sind der How I Met Your Mother-Star, seine Frau, Töchterchen Pia und Sohnemann James zu sehen. Die beiden Sprösslinge der TV-Bekanntheit tragen auf dem Foto T-Shirts mit den Aufdrucken "Große Schwester" und "Großer Bruder".

Wann es so weit sei und ob er und seine Frau Maria ein Mädchen oder einen Jungen erwarten, behielt der Schauspieler für sich. "Wir werden mit der Verkündung des Geschlechts bis zur Geburt warten. Ich könnte mir keine bessere Geschlechtsenthüllung vorstellen als diese, oder?", kommentierte David seinen eigenen Instagram-Post.

Instagram / davidhenrie David Henrie und seine Frau Maria

Instagram / davidhenrie David Henrie mit seiner Tochter Pia

Instagram / davidhenrie David Henrie mir seiner Frau Maria

