Baby-Update: Dagi Bees Sohn Nelio hat schon zwei Mini-Zähne

Dagi Bee (27) lässt ihre Community weiterhin an ihrem Mama-Alltag teilhaben. Im Dezember 2021 kam das erste Kind der YouTuberin und ihres Gatten Eugen (28) zur Welt. Die Eheleute durften sich über einen Sohn freuen, der den Namen Nelio trägt. Auf ihrem Social-Media-Account hält die stolze Mama ihre Fans regelmäßig über die Entwicklung des kleinen Mannes auf dem Laufenden. Nun verriet Dagi, dass Nelio mittlerweile schon zwei kleine Zähne hat.

Während einer Fragerunde auf Instagram gab die 27-Jährige ihrer Community nun ein neues Baby-Update. So plauderte Dagi beispielsweise aus, dass die zwei unteren Schneidezähne ihres Kindes inzwischen bis zur Hälfte da seien. "Das ist wirklich das Süßeste überhaupt", schwärmte sie. Zudem verriet die gebürtige Düsseldorferin, dass ihr Sohn mittlerweile zu 90 Prozent Brei essen würde. "Ab und an gebe ich ihm unter Beobachtung so was wie Banane und er knabbert ein bisschen darauf herum", fuhr die Mama fort.

Im Anschluss berichtete Dagi außerdem noch, dass Nelio auch in Sachen Krabbeln große Fortschritte mache. So komme ihr Kind mittlerweile problemlos in den Vierfüßlerstand und versuche auch schon, die Hände zum Fortbewegen zu verwenden. Jedoch plumpse der Kleine dann immer wieder nach vorn. "Denke, es wird nicht mehr lange dauern, bis er es richtig draufhat", zeigte sich die Influencerin jedoch zuversichtlich.

