Dagi Bee (27) kann kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht! Im Dezember 2021 brachte die YouTuberin ihr erstes Kind zur Welt. Sie und ihr Mann Eugen Kazakov (27) hießen Sohnemann Nelio willkommen. Über ihren Mama-Alltag und die Entwicklung des Kleinen hält die Influencerin ihre Community stets auf dem Laufenden. Jetzt teilte Dagi einen neuen Meilenstein ihres Babys: Nelio bekommt seine ersten Zähnchen!

In einer Instagram-Fragerunde erkundigte sich ein Follower nach Nelios Beißerchen. Dazu hatte die 27-Jährige tatsächlich etwas Neues zu berichten: "Er hat gestern auf meinem Finger rumgeknabbert und ich habe eine kleine Spitze gespürt." Offenbar bekommt ihr Nachwuchs also seine ersten Zähne. Dass es nun schon so weit ist, kann Dagi kaum fassen: "Das geht mir alles zu schnell", klagte die Netzbekanntheit.

Ihr Spross wächst für Dagis Geschmack zwar etwas zu schnell, doch womöglich darf sie diese Reise sogar noch einmal erleben. Weitere Kinder schließt die gebürtige Düsseldorferin immerhin nicht aus. "So ein zweites, drittes Baby... ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, noch ein Kind zu bekommen", plauderte sie in einem YouTube-Video aus.

Instagram / dagibee Dagi Bee mit ihrem Mann Eugen Kazakov und ihrem Sohn Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Sohn Nelio in Griechenland, Mai 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Sohn Nelio im Mai 2022

