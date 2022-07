Freude und Bangen zugleich: Coupleontour sind jetzt Eltern!

Coupleontour sind Eltern geworden! Das verkündete Vanessa am Sonntag auf Instagram: "Die kleine Maus hat das Licht der Welt erblickt und gibt mir gerade so viel Kraft. Wir sind beide wohl auf und ich habe die Geburt zusammen mit meiner Mama durchgestanden." Doch die Freude über die Entbindung ihrer Tochter wird von Sorgen überschattet – denn wenige Tage zuvor meldete sich Vanessa mit schockierenden Nachrichten bei ihren Fans: Ihre Frau Ina wurde ins Krankenhaus eingeliefert und ist seither nicht ansprechbar. Nach ihrer Entlassung aus der Klinik am Montag stattete Nessi ihrer Liebsten daher sofort einen Besuch ab. Seither ist es im Netz ruhig um die frischgebackenen Mamas geworden. Es bleibt zu hoffen, dass Ina sich bald erholt und die kleine Familie ihr Babyglück in vollen Zügen genießen kann.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de