Kommt Donald Trump zur Beerdigung seiner Ex-Frau Ivana?

Nimmt er ein letztes Mal Abschied von ihr? Am 14. Juli ist Ivana Trump (73) überraschend verstorben. Die erste Ehefrau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (76) erlag den Folgen eines schweren Treppensturzes. Inzwischen sind auch weitere Details zu ihrer Beerdigung bekannt gegeben worden: Ivana wird am Mittwoch in New York beigesetzt. Wird Donald seiner Ex-Frau ebenfalls die letzte Ehre erweisen?

Ivanas drei Kinder Ivanka Trump (40), Donald Trump Jr. (44) und Eric Trump (38) werden bei der Beisetzung anwesend sein. Insider vermuteten gegenüber People, dass auch Donald der Trauerfeier beiwohnen wird. Der 76-Jährige soll sich mehreren Medienberichten zufolge bereits in New York aufhalten, bestätigt hat er seine Teilnahme bisher allerdings nicht.

Außerdem sollen "Menschen aus der ganzen Welt einfliegen", darunter auch aus den französischen Orten Saint-Tropez und Paris. Die Trauerfeier soll zudem eine weitere Besonderheit haben: Die Gäste wurden gebeten, statt Blumen mitzubringen, lieber Spenden zu machen. Diese sollen dann der Tierschutzorganisation Big Dog Ranch Rescue in Florida zugutekommen. Ivana hatte sich jahrelang für den Verein engagiert.

