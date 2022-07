"Bin müde": Katharina Eisenblut gibt Update kurz nach Geburt

Katharina Eisenblut (28) wächst in ihre Mamarolle hinein! Erst gestern teilte die ehemalige DSDS-Kandidatin mit: Sie hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Die Sängerin und ihr Partner Niko Kronenbitter hießen Sohnemann Emilio willkommen. Der Kleine wurde jedoch zu früh geboren und hatte keinen leichten Start ins Leben. Inzwischen ist die kleine Familie aber wohlauf und zu Hause. Im Netz gab Katharina jetzt ein Update zu der ersten Zeit mit ihrem Baby!

In ihrer Instagram-Story berichtete die 28-Jährige von ihrer Kennenlernzeit mit Emilio und merkte direkt an: "Man sieht, ich bin müde." An Schlaf ist momentan wohl kaum zu denken. "Man lernt sich tatsächlich kennen und lernt es auch kennen, wenig zu schlafen. Ich glaube, ich bin alle anderthalb Stunden wach und stille", erzählte Katharina. Dennoch genießt die ehemalige Die Alm-Kandidatin die besondere Phase in vollen Zügen.

Von ihren neu entdeckten Kräften als Mama ist Katharina offenbar selbst ganz überrascht. "Es ist völlig egal, ob es Tag oder Nacht ist, aber ich funktioniere!", staunte sie und betonte außerdem: "Es ist unglaublich. Ich kann es immer noch nicht in Worte fassen, was hier gerade passiert."

Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut

Katharina Eisenblut im Juli 2021 in Istanbul

Katharina Eisenblut, Influencerin

