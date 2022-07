"Baby Nummer eins und zwei": Lena Gercke genießt die Zeit!

Lena Gercke (34) freut sich riesig auf ihr zweites Kind! Im Juli 2020 wurde sie zum ersten Mal Mama: Ihre gemeinsame Tochter mit Dustin Schöne (37) kam zur Welt. Die kleine Zoe hält ihre Eltern seitdem ganz schön auf Trab. Jetzt vergrößert sich die Familie sogar noch, denn das Model ist wieder schwanger. Und diese besondere Zeit genießt Lena gerade sehr!

Auf Instagram postete sie zwei Schnappschüsse aus dem Urlaub. Auf einem davon kuschelt sie mit ihrer Kleinen auf der Liege und streckt ihr Gesicht genussvoll in die Sonne. Auf dem zweiten Bild präsentiert die Germany's next Topmodel-Gewinnerin der ersten Staffel ihren Babybauch: In einem orangefarbenen Bikini lässt sich ein Blick auf Lenas Babykugel erhaschen. Unter dem Foto brachte die 34-Jährige ihre Dankbarkeit zum Ausdruck: "Quality Time mit Baby Nummer eins und zwei", schrieb sie dazu.

Zuletzt hatte Lena den Geburtstag ihrer Erstgeborenen gefeiert und ihr dazu einen süßen Post gewidmet. Da ihr Freund Dustin am selben Tag geboren ist, gab es gleich doppelten Grund zu feiern. "Meine zwei Babys haben heute Geburtstag", hatte die Laufstegschönheit unter einem Foto der beiden von hinten geschwärmt.

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Juli 2022

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Instagram / lenagercke Dustin Schöne mit seiner Tochter Zoe

