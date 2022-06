Lena Gercke (34) wird bald wieder Mutter! Nach wochenlangen Spekulationen bestätigte die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin Anfang Juni im Netz, dass sie tatsächlich wieder schwanger ist. Auch ihr Partner Dustin Schöne (36) freut sich schon sehr auf den gemeinsamen Nachwuchs. Nach der Verkündung konnten die Fans auch bereits einen Blick auf den kleinen Babybauch des Models erhaschen. Jetzt setzt Lena ihre Babykugel erneut gekonnt in Szene!

In ihrer Instagram-Story postet die 34-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie vor einem Spiegel in ihrer Wohnung posiert und dabei ihren Look präsentiert. Lena trägt auf dem Bild ein pastellgrünes Kleid aus ihrer eigenen Kollektion und eine Hemdbluse in derselben Farbe. In dem Outfit kommt ihre wachsende Körpermitte perfekt zur Geltung.

Wie es scheint, hat die ehemalige The Voice of Germany-Moderatorin in ihrer Schwangerschaft eine ganz besondere Vorliebe für Kleider entwickelt. Bereits bei der Verkündung hatte sie ein weißes Dress getragen. Auch während ihres Shoppingtrips durch Berlin am Montag hatte sich die gebürtige Marburgerin für ein Kleid entschieden – dieses Mal setzte sie allerdings auf ein weitaus auffälligeres Outfit in den Farben Rot und Orange.

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Juni 2022

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Splash News Lena Gercke im Juni 2022

