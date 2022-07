Ein Traum: Keanu Reeves würde gerne Batman verkörpern!

Ob er sich diesen Wunsch erfüllen kann? Keanu Reeves (57) gehört bereits seit vielen Jahren zu den gefragtesten Schauspielern Hollywoods. Mit Filmen wie Matrix oder auch der "John Wick"-Filmreihe lockte er scharenweise Menschen in die internationalen Kinosäle. Von einer bestimmten Sache träumt der Actionheld aber immer noch – und hofft, diese eines Tages wahr zu machen: Keanu würde liebend gern Batman spielen!

Bei der Premiere von "DC League of Super-Pets" plauderte er gegenüber People nun aus, dass er gern in die Rolle des berühmten Superhelden schlüpfen würde. "Ich liebe Batman als Figur und ich liebe den Comic", schwärmte der 57-Jährige. Für den Animationsfilm durfte er der Figur bereits seine Stimme leihen – er würde aber am liebsten noch einen draufsetzen. Es sei nämlich immer Keanus Traum gewesen, Batman zu spielen.

Aktuell heißt es diesbezüglich für den Hollywoodstar aber noch, sich hinten anzustellen. Erst vor wenigen Monaten stand Robert Pattinson (36) als düsterer Maskenheld für "The Batman" vor der Kamera. "Im Moment ist Pattinson ja Batman und er macht das großartig, also vielleicht bekomme ich später die Chance", erklärte Keanu.

Collection Christophel / ActionPress Robert Pattinson in "The Batman"

Getty Images Keanu Reeves bei der "The Matrix Resurrections"-Premiere in San Francisco

Getty Images Robert Pattinson bei der "The Batman"-Premiere in London

