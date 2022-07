Für "Bullet Train": Joey King lernte extra eine neue Sprache

Für ihre Bullet Train-Rolle hat sich Joey King (22) ganz schön ins Zeug gelegt. Am 4. August ist es endlich so weit: der neue Film von Deadpool 2-Macher David Leitch (46) erscheint in den Kinos. In den Hauptrollen zu sehen sind neben der gebürtigen Kalifornierin auch echte Hollywood-Größen wie Brad Pitt (58) oder Brian Tyree Henry (40). Nun verriet Joey, dass die für "Bullet Train" extra eine neue Sprache gelernt habe.

"Es gab einen Moment, in dem ich dachte: Ich würde jetzt gerne jemand anderen spielen", begann die 22-Jährige während der "Bullet Train"-Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash zu erzählen. Eines Morgens sei sie in ihren Wohnwagen gekommen und habe ein umgeschriebenes Skript vorgefunden. Neben einem Monolog ihres Charakters Prince seien auch nicht englische Textzeilen neu gewesen. Deshalb habe sie sich beim Regisseur David erkundigt, ob das so sein soll. Seine Antwort habe jedoch nur gelautet: "Oh ja, die andere Sprache wäre cool!".

Als Joey dann klar wurde, dass der entsprechende Dreh bereits in zehn Tagen anstehe, sei sie etwas in Panik verfallen. "Ich dachte: 'Ich muss das lernen. Ich muss das wirklich schnell lernen'", erinnerte sich die The Kissing Booth-Schönheit. Im Endeffekt habe ihr das Einstudieren jedoch sehr viel Spaß bereitet. "Das war eigentlich das Coolste – das zu lernen!", versicherte sie. Um welche Sprache es sich handelt, verriet Joey zwar nicht – die Kino-Fans können sich ab Anfang August dann jedoch selbst von den neugewonnenen Sprachkenntnissen der Schauspielerin überzeugen.

Joey King, "The Kissing Booth"-Star

Joey King, Schauspielerin

Joey King im März 2022

