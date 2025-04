Diesen Netflix-Film feiern die Zuschauer aktuell total

Tacho auf Anschlag und Verbrechen auf engstem Raum bei hoher Geschwindigkeit: Die Faszination des Zugkrimis hält seit Jahrzehnten an. Da verwundert es nicht, dass sich der neue Actionfilm "Bullet Train Explosion" gleich nach seinem Start am 23. April 2025 raketenhaft einen Platz in den Netflix-Charts gesichert hat: Schon jetzt steht der japanische Streifen rund um eine dramatische Zugfahrt in Deutschland auf dem zweiten Platz und begeistert zahlreiche Streaming-Fans. Regisseur Shinji Higuchi versammelt mit Tsuyoshi Kusanagi (50), Kanata Hosoda (23) und Takumi Saitoh (43) ein bekanntes Ensemble und lässt sie in ein nervenaufreibendes Wettrennen gegen die Zeit eintauchen: Im Hochgeschwindigkeitszug Hayabusa No. 60 findet das Zugpersonal eine Bombe, die bei Unterschreiten der 100 km/h-Marke explodieren soll. Während Polizei und Passagiere fieberhaft versuchen, den drohenden Anschlag zu verhindern, läuft ein Katz-und-Maus-Spiel gegen bislang unbekannte Erpresser – und der Bahnhof in Tokio rückt immer näher. Serienliebhaber schwärmen indes besonders von "Die Glaskuppel" bei Netflix.

"Bullet Train Explosion" ist mehr als simples Popcorn-Kino: Als inoffizielles Sequel zum japanischen Klassiker "Panik im Tokio-Express" aus dem Jahr 1975 verknüpft der Streifen rasante Action mit politischem und menschlichem Tiefgang. Wer sich noch an den legendären Vorgänger erinnert, fühlt sich an die Anfänge des Katastrophenfilms erinnert, die nie ganz aus der Mode gekommen sind – Filmliebhaber sprechen von einer Mischung aus "Speed" und "Bullet Train". Kritiker loben vor allem die detailreiche Inszenierung und das glaubwürdige Zusammenspiel der Figuren auf engstem Raum. Erste Zuschauer äußern sich begeistert: "Saß die ganze Zeit gebannt vor dem Bildschirm! Eine großartige Botschaft darüber, wie Menschlichkeit und Professionalität jede Herausforderung überwinden können", schwärmt eine Userin laut Rotten Tomatoes. "Super sympathische Figuren – einschließlich des Bösewichts und der Politikerin, die versucht, sich von einem Skandal zu erholen." Mit einer positiven Bewertung von momentan 72 Prozent ist der Film auf dem besten Weg zum neuen Action-Hit.

Dass Netflix aktuell ein besonders abwechslungsreiches Filmprogramm für seine Abonnenten bereitstellt, zeigte sich bereits in der jüngsten Monatsvorschau, wie zuletzt berichtet wurde – der Streaming-Dienst versorgt Fans aller Genres. Der Erfolg von "Bullet Train Explosion" zeigt, dass die Lust auf Action und Hochspannung ungebrochen ist, zumal das Werk sowohl jüngere Zuschauer als auch Kenner klassischer Filme anspricht. Übrigens: Shinji ist nicht nur unter Kinoliebhabern für seine Kreativität bekannt. Sein Faible für Katastrophenszenarien und dramatische Wendungen hat er bereits in "Shin Godzilla" eindrucksvoll bewiesen. Hauptdarsteller Tsuyoshi ist in Japan zudem nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Musiker ein Star und setzt sich immer wieder für soziale Projekte ein – mit solch vielseitigen Persönlichkeiten vor und hinter der Kamera überrascht es kaum, dass "Bullet Train Explosion" die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Der Film ist allerdings nicht zu verwechseln mit David Leitchs Action-Komödie Bullet Train, in der Brad Pitt (61) und Aaron Taylor-Johnson (34) brillieren.

Netflix Tsuyoshi Kusanagi und Hana Toyoshima in "Bullet Train Explosion"

Getty Images Brad Pitt und Aaron Taylor-Johnson bei der "Bullet Train"-Premiere in Seoul

