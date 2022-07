Neu-Mama Helene Fischer zeigt sich supersexy im Musikvideo

Helene Fischer (37) startet wieder heiß durch! Um die Weihnachtszeit herum wurde die Schlagersängerin im vergangenen Jahr zum ersten Mal Mutter. Daraufhin zog sich Helene weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück und genoss ihr Leben als frisch gebackene Mama in vollen Zügen. Erst vor wenigen Wochen feierte sie in einer Show von Florian Silbereisen (40) ihr großes TV-Comeback. Nun folgte der nächste Knüller: Die Sängerin veröffentlichte ein neues Musikvideo – und in dem konnte sich Helene auf jeden Fall sehen lassen!

Wie unter anderem Gala berichtete, gibt Helene in wenigen Wochen ihr erstes Mega-Konzert nach der Babypause. Zuvor ließ es sich die 37-Jährige aber nicht nehmen und zog mit ihrem neuen Musikvideo zu ihrer Single "Liebe ist ein Tanz" die Schlager-Fans in ihren Bann: In einem mit Pailletten besetzten, glitzernden Jumpsuit und hohen Schuhen tanzte die Schlagerkönigin mit ihren Tänzern verführerisch um die Wette. Der neue Clip der Sängerin ist der erste seit fünf Monate – innerhalb von zwei Stunden erreichte das Musikvideo bereits über 4700 Klicks.

Unter dem Video des offiziellen YouTube-Kanals sind Helenes Fans ganz begeistert: "Gänsehautfeeling! Sie strahlt Lebensfreude aus und ihr Gesang geht unter die Haut!", "Ich liebe deine Lieder, mach weiter so" oder "Wie immer wunderschön – sie ist einfach die Größte und Schönste", hieß es unter anderem in den Kommentaren.

NDR / Thorsten Jander Helene Fischer bei "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell"

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

Getty Images Helene Fischer bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala in Berlin, 2020

