Helene Fischer beendet Babypause in Flori Silbereisens Show!

Schlagerfans aufgepasst! Helene Fischer (37) wurde um Weihnachten herum zum ersten Mal Mama. Daraufhin zog sich die Sängerin größtenteils aus der Öffentlichkeit zurück und genoss ihre Babypause. Lediglich kleinere Auftritte nahm sie wahr. Doch nun steht schon bald ihr großes TV-Comeback an – und das hat es in sich: Helene kehrt aus ihrem Mama-Urlaub in einer Show von Florian Silbereisen (40) zurück!

Wie der Moderator gegenüber Bild verriet, ist in Leipzig am 23. Juli ein beeindruckendes Event namens "Das große Schlagercomeback 2022" angesetzt. "Wir haben die Show ganz heimlich geplant, um alles in Ruhe vorbereiten zu können. Es wird eine ganz besondere Show in einer riesengroßen Glashalle!", teaserte Flori an. Und dort wird auch seine Ex endlich wieder auftreten!

Böses Blut fließt zwischen den Schlagerstars auf jeden Fall nicht – auch nach der Trennung stehen sie im guten Verhältnis zueinander. "Ich freue mich wirklich sehr. Ich bin und bleibe ihr Fan", betonte der DSDS-Juror und hielt fest, wie groß seine Vorfreude auf Helenes Gastauftritt ist.

Anzeige

ActionPress/ Clemens Bilan Schlagerstar Florian Silbereisen

Anzeige

Getty Images Florian Silbereisen und Helene Fischer im Jahr 2007

Anzeige

PH7/WENN Helene Fischer bei der TV-Show "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten", 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de