Huch: Hat Mats Hummels' Flirt Julia Gauly etwa geheiratet?

Überraschende Neuigkeiten von Julia Nikola Gauly! Vor wenigen Monaten zog die Influencerin die Aufmerksamkeit auf sich, weil eindeutige Kuss-Bilder von ihr mit Fußballer Mats Hummels (33) aufgetaucht waren. Seitdem steht das Model vermehrt in der Öffentlichkeit. Privat weiß man aber abgesehen von dem angeblichen Flirt mit dem Kicker nicht viel über sie – umso überraschender ist nun diese Nachricht: Julia hat offenbar geheiratet!

Das geht zumindest aus ihrer Instagram-Story hervor. In einem Clip verlässt die Beauty das Standesamt mit ihrem frisch angetrauten Ehemann. "Mr. und Mrs. Gass", steht in dieser Aufnahme. In einer anderen Sequenz zeigt sich die Influencerin total glücklich mit einer Freundin. Wer genau ihr Ehemann ist, behält Julia bislang aber noch für sich.

Ganz offensichtlich liegt der Flirt mit Mats lange hinter der Beauty – mit ihrem Ehemann blickt Julia jetzt in eine rosige Zukunft. Ganz anders Mats! Der BVB-Spieler lässt sich aktuell von seiner Noch-Ehefrau Cathy Hummels (34) scheiden. Dennoch geht es dem 33-Jährigen damit wohl ganz gut. "Mats ist als Single gerade in einer Phase, die er genießt", verriet ein Insider Bild.

Instagram / juliagly_ Julia Nikola Gauly, OnlyFans-Bekanntheit

Instagram / juliaroemmelt Julia Gauly mit ihrem Mann im Juli 2022

Instagram / juliagly_ Julia Nikola Gauly im April 2022

