Tatsächlich: Mats Hummels' Ex-Flirt Julia hat Ja gesagt!

Sie hat es wirklich getan! Vor wenigen Wochen tauchten Kutsch-Fotos von dem Profi-Kicker Mats Hummels (33) und der Influencerin Julia Nikola Gauly auf. Das Pikante daran: Eigentlich ist er noch mit Cathy Hummels (34) verheiratet. Die Indizien für eine Trennung nehmen jedoch zu. Und was läuft da mit Julia? Offenbar nichts – denn am vergangenen Freitag überraschte sie ihre Fans mit Aufnahmen, die nach einer standesamtlichen Trauung aussahen. Nun teilte Julia Eindrücke einer großen Hochzeitsfeier!

In ihrer Instagram-Story hat sie Bilder von sich gerepostet, die sie in einem Hochzeitskleid zeigen. Mit einem breiten Grinsen, einer schönen Frisur und einem eleganten Schleier sitzt Julia an einem feierlich gedeckten Tisch. Die Influencerin Julia Römmelt gab weitere Einblicke in den besonderen Tag. So scheint die Party ein voller Erfolg gewesen zu sein.

Clips zeigen, wie die Braut ausgelassen mit ihren Gästen feiert und tanzt. Julia selbst teilte heute Morgen nur ein kleines Update. Zu einem Pic eines leeren Tisches schrieb sie: "Neun Uhr Frühstück war wohl zu früh für unsere Gäste. Noch keiner da."

Matthias Hangst/Getty Images, Instagram / juliagly_ Collage: Mats Hummels und Julia Nikola Gauly

Instagram / juliaroemmelt Julia Gauly mit ihrem Mann

Instagram / juliaroemmelt Julia Gauly mit ihrem Mann im Juli 2022

