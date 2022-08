Mats Hummels' Ex-Flirt Julia Gauly führt eine offene Ehe!

Julia Nikola Gauly gibt Aufschluss über ihre Beziehung! Im Mai wurde die Beauty knutschend mit dem Profi-Kicker Mats Hummels (33) erwischt – dabei handelte es sich offenbar aber nur um eine Liaison von kurzer Dauer. Vor wenigen Tagen gab die Influencerin nämlich einem anderen Mann überraschend das Jawort. Mit ihm ist sie total happy – wohl auch, weil das Beziehungskonzept der beiden gut für sie funktioniert. Julia und ihr Liebster führen nämlich eine offene Ehe!

In einer kleinen Fragerunde in ihrer Instagram-Story gab das Model nun Einblicke in seine Beziehung. "Wir sind verheiratet, haben aber ein anderes beziehungsweise offenes Beziehungsmodell", erklärte die OnlyFans-Beauty. Für sie und ihren Gatten funktioniere diese Form der Partnerschaft perfekt. "Wir kommunizieren immer alles, weswegen sich unsere Beziehung auch immer weiter entwickelt", fügte Julia hinzu.

In den vergangenen Wochen musste Julia auf Social Media einiges einstecken – sie bekam jede Menge Hassnachrichten, weil sie kurz nach dem Flirt mit dem Borussia Dortmund-Spieler einen anderen Mann heiratete. "Der Horizont mancher Menschen ist leider echt begrenzt. Für manche Menschen gibt es auch andere Konzepte für ihre Beziehung und ihre Liebe", hatte sie sich damals gewehrt.

Anzeige

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels im März 2022

Anzeige

Instagram / juliaroemmelt Julia Gauly mit ihrem Mann im Juli 2022

Anzeige

Instagram / juliagly_ Julia Nikola Gauly im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de