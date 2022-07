Robin Williams' (†) Geburtstag: Sohn gratuliert humorvoll

Er wird immer in Zachary Pym Williams' (39) Herzen bleiben. Robin Williams (✝63) erlangte seinen großen Durchbruch 1978 mit der Sitcom "Mork vom Ork". Für seine schauspielerischen Leistungen wurde er sogar dreimal mit einem Oscar und fünfmal mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Doch 2014 folgte dann der große Schock: Der US-Amerikaner nahm sich mit 63 Jahren das Leben. Besonders seinen Sohn Zak traf der Tod seines Vaters sehr, denn er vermisst ihn bis heute noch: Gestern war Robins 71. Geburtstag, weshalb Zak seinem Vater auf humorvolle Art gedachte.

Auf Instagram teilte der 39-Jährige ein Bild, das seinen Vater in voller Fahrradmontur zeigt: Robin posiert in bunter Fahrradkleidung und -helm mit seinem gelben Bike. Zu dem Beitrag schrieb Zak dazu: "Alles Gute zum 71. Geburtstag, Papa!" Doch dem Bild hat der Sohn des "Hook"-Darstellers noch mehr als nur Glückwünsche hinzuzufügen, denn er ging nochmal genauer auf seine Bildauswahl ein: "Ich werde dich heute so in Erinnerung behalten, wie du es dir wünschen würdest: in Elasthan." Damit spielt er auf die Fahrradbekleidung seines Papas an und dessen humorvolle Art.

Doch nicht nur bei seinem Sohn hinterließ Robin eine Lücke. So kommentierten Zaks Beitrag einige Fans seines Vaters, die ebenfalls um den Verlust des großartigen Schauspielers trauern. So schrieb zum Beispiel ein User: "Er war vermutlich der beliebteste Mann in der Weltgeschichte." In einem anderen Kommentar hieß es sogar: "Alles Gute zum Geburtstag. An einen der witzigsten Männer, der je die Erde beehrt hat."

Anzeige

Instagram / zakpym Robin Williams (†63), Schauspieler

Anzeige

Getty Images Zachary Pym Williams und sein Vater Robin Williams im März 2002

Anzeige

Getty Images Robin Williams, 2005

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de