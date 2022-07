Film-Ikone Robin Williams wäre heute 71 Jahre alt geworden

Robin Williams (✝63) war einer der ganz großen Hollywoodstars. Für seine Werke wurde der Schauspieler mit einem Oscar und mehreren Golden Globes ausgezeichnet. Verschiedene Generationen sind mit ihm und seinen Filmen aufgewachsen – umso schockierender war die Nachricht, als er sich am 11. August 2014 das Leben nahm. Am 21. Juli hätte der Darsteller seinen 71. Geburtstag gefeiert – seine Filme bleiben bis heute unvergessen.

Robin stellte stets seine Vielseitigkeit als Schauspieler unter Beweis – mit Leichtigkeit schlüpfte er in komödiantische Rollen und Hollywood-Streifen wie "Mrs. Doubtfire" oder "Nachts im Museum". Doch auch in Dramen hinterließ die Film-Ikone einen bleibenden Eindruck: Für seine Darstellung in "Good Morning, Vietnam" wurde er erstmals als seriöser Schauspieler wahrgenommen und er erhielt eine Oscarnominierung. Mit "Good Will Hunting" gewann er 1998 schließlich den Oscar als bester Nebendarsteller.

Nicht nur bei den Fans hinterließ sein Tod eine große Lücke – die Familie des Hollywoodstars litt ebenfalls unter der Tragödie. Um seines verstorbenen Vaters zu gedenken, gab Robins Sohn Zachary Pym Williams (39) seinem Nachwuchs den Namen McLaurin Clement Williams – McLaurin war der Zweitname des Schauspielers.

Getty Images Robin Williams und Schauspielkollege Robert De Niro

Getty Images Robin Williams mit einem Oscar für seine Rolle in "Good Will Hunting"

Instagram / zakpym Zachary Pym mit seinem Sohn McLaurin Clement Williams

