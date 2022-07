Jenny Frankhauser stolz: Sie zeigt Bild von ungeborenem Baby

Jenny Frankhauser (29) gibt einen detaillierten Einblick! Die Schwester von Daniela Katzenberger (35) verkündete im vergangenen April freudige Neuigkeiten: Sie und ihr Mann Steffen König erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Seitdem nimmt sie ihre Fans mit auf ihre Schwangerschaftsreise und hält sie auf dem Laufenden. Genau wie jetzt: Jenny gab ein Baby-Update von ihrer 30. Schwangerschaftswoche und veröffentlichte sogar ein Bild von ihrem ungeborenen Sohn!

Was für ein süßes Bild! Die Influencer postete auf Instagram ein Foto, für das sie ihren Schwangerschaftsbauch in einem bauchfreien Outfit in Szene setzte. Auf ihrer runden Babykugel ist aber noch etwas anderes zu erkennen: Jenny fügte in Form eines Herzens ein Ultraschallbild des Jungen ein! "Man kann sich gar nicht vorstellen, dass da gerade in meinem Bauch ein kleiner Mini-Steffen heranwächst und schon bald unser Leben bereichert", teilte die 29-Jährige ihre Gedanken mit und fügte happy hinzu: "Wir sind so unendlich glücklich und freuen uns schon so sehr auf unseren zuckersüßen Sohn."

Doch die Schwangerschaft bringt auch Nachteile für Jenny mit sich. So berichtete die werdende Mama, dass ihre Hände und Füße aufgrund von Wassereinlagerungen sehr angeschwollen seien und sie sich sogar oft taub anfühlten. "Ich entwickle eine Angst vor dem Autofahren. Wahrscheinlich, weil sich das ganze immer schwieriger gestaltet, mit tauben Händen und Füßen und dem Bauch", plauderte die Influencerin aus.

