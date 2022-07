Mit Teenietochter im Club? Farrah Abraham streitet Kritik ab

Farrah Abraham (31) bezieht Stellung zu neuen Vorwürfen. In der Vergangenheit stand die Teen Mom-Bekanntheit schon des Öfteren in der Kritik. So soll sie unter anderem im Januar einen Security-Mann eines Clubs geschlagen haben und daraufhin festgenommen worden sein. Und auch mit der Erziehung ihrer Tochter Sophia sorgt sie immer wieder für Aufsehen. Nun äußert sich Farrah zu dem Vorwurf, die Minderjährige mit in einen Club genommen zu haben.

Gegenüber TMZ erzählte die 31-Jährige, dass sie am Montag mit Sophia und ihren Freunden zu einem "All-Ages"-Konzert im Empire Control Room in Texas gegangen sei. Sie erklärte, dass es besser sei, ihre Tochter zu einem Konzert zu begleiten und ihr zu zeigen, wo sie sich am besten aufhält, um Spaß zu haben, als zu riskieren, dass sie sich alleine in Gefahr bringt. Dabei bezog sich Farrah auf US-Rapper Travis Scotts (31) Astroworld-Tragödie – bei der im vergangenen Jahr zehn junge Menschen ihr Leben verloren hatten.

Seit die US-Amerikanerin im Netz über den Konzertbesuch gepostet hat, wird sie dafür scharf kritisiert, die Veranstaltung mit der 13-Jährigen besucht zu haben. Viele Leute gehen davon aus, dass es trotz des Claims "keine Altersbegrenzung" durchaus eine Grenze gegeben habe. Farrah betonte jedoch, dass es für dieses spezielle Konzert keine Altersgrenze gegeben habe. Zudem seien Sophias Sommercamp-Freunde und deren Mütter ebenfalls dabei gewesen.

Getty Images Sophia und Farrah Abraham, 2019

Getty Images Farrah Abraham, TV-Persönlichkeit

Instagram / sophialabraham Sophia Abraham, Tochter von Farrah Abraham

