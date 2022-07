Nach Trennung von Jo: Chelsea Handler meldet sich zu Wort

Chelsea Handler (47) wollte sich nicht mehr verbiegen. Vor wenigen Tagen plauderte ein Insider aus, dass die Komikerin und ihr Partner Jo Koy (51) getrennte Wege gehen – und das schon seit über einem Monat. Grund für das Beziehungs-Aus nach knapp einem Jahr sollten angeblich die Jobs der beiden gewesen sein. Das Paar habe einfach zu wenig Zeit miteinander verbringen können. Doch nun meldete sich Chelsea erstmals nach der Trennung zu Wort und klärte über die wahren Gründe auf.

Im Podcast We Can Do Hard Things with Glennon Doyle erzählte die 47-Jährige, dass sie sich in der Beziehung mit dem Comedian zu sehr verbogen habe. Um nicht daran zu zerbrechen, habe sie sich für die Trennung entschieden. "Es ist schön, sich für andere zu verbiegen. Es ist schön zu lernen, wie man Kompromisse eingeht", betonte die Blondine. Doch dabei sei sie an einen Punkt gekommen, an dem es nicht mehr ging. "Ich bin stolz auf mich, weil ich es nicht zugelassen habe, dass ich diese Grenze überschreite", verriet Chelsea.

Zudem bestätigte die TV-Bekanntheit, dass sie und Jo bereits seit Wochen getrennt sind. Wichtig war ihr außerdem, klarzustellen, dass keine anderen Personen in das Liebes-Aus involviert waren. "Keiner ist fremdgegangen oder so etwas. Es hat einfach nicht geklappt", erklärte Chelsea.

Anzeige

Instagram / chelseahandler Jo Koy und Chelsea Handler im Juni, 2022

Anzeige

Instagram / chelseahandler Jo Koy und Chelsea Handler, 2021

Anzeige

Instagram / chelseahandler Chelsea Handler und Jo Koy im Mai, 2022

Anzeige

Überrascht es euch, dass Chelsea so offen über die Gründe für das Liebes-Aus spricht? Ja! Das habe ich nicht erwartet. Nein, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de