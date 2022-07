Chelsea Handler und Freund trennen sich nach fast einem Jahr

Schon wieder alles aus und vorbei bei Chelsea Handler (47) und Jo Koy (51)! Erst im September 2021 machte die US-amerikanische Schauspielerin publik, dass sie wieder frisch verliebt ist. Kurz nach den Liebes-News offenbarte sie auch in wen: Der Komiker Jo Koy hatte ihr Herz gestohlen. Daraufhin zeigten sie sich auch immer wieder turtelnd im Netz. Doch damit ist jetzt wohl Schluss: Denn Chelsea und Jo sollen getrennt sein!

Das hat TMZ durch mehrere Quellen bestätigt bekommen. So haben Chelsea und Jo angeblich gemeinsam entschieden, von nun an getrennte Wege gehen zu wollen. Das soll aber auch schon einen Monat her sein. Der Grund für das Liebes-Aus: offenbar ihre ziemlich unterschiedlichen Arbeitsabläufe. Aufgrund ihrer Jobs konnten sie wohl nicht genug Zeit miteinander verbringen, woran die Beziehung letztendlich gescheitert sein soll.

Dabei schienen sie total verliebt ineinander zu sein. Im vergangenen Dezember stellten sie auf einem Event ihre Liebe zur Schau. Jo konnte dabei kaum die Finger von Chelsea lassen und suchte immer wieder ihre Nähe auf dem roten Teppich.

Instagram / chelseahandler Jo Koy und Chelsea Handler

Getty Images Chelsea Handler, Autorin

Getty Images Chelsea Handler und Jo Koy bei den People's Choice Awards 2021

