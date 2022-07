Neues Heim: So normal wohnen Prinz William und Herzogin Kate

Wie werden Prinz William (40) und Herzogin Kate (40) zukünftig hausen? Aktuell wohnt das royale Ehepaar gemeinsam mit ihren drei Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) im Kensington Palace mitten in London – doch das soll sich bald ändern: In naher Zukunft wird die royale Familie nach Windsor ziehen. Jetzt verriet ein Insider: So sieht das neue Zuhause von William und Kate aus!

Wie ein Insider The Sun berichtete, sollen William und Kate von einem bescheidenen Heim mit großen Garten träumen: "Sie wollten auf keinen Fall etwas zu Auffälliges oder etwas, das renoviert oder extra bewacht werden muss, um den Steuerzahler nicht zu belasten", verriet die Quelle. Außerdem wird davon ausgegangen, dass in dem neuen Domizil der Cambridges, Adelaide Cottage, kein Personal wohnen wird – alle Mitarbeiter werden pendeln. Im Schlafzimmer sollen goldene Delfine und Deckendekorationen aus Seilen zu sehen sein, die von einer königlichen Jacht aus dem 19. Jahrhundert stammen – die wahrscheinlich auffälligste Gestaltung des ganzen Hauses.

Ebenso wie sein großer Bruder zogen auch Prinz Harry (37) und seine Meghan (40) vor rund drei Jahre nach Windsor – anders als bei den Cambridges sah dieser Umzug weniger bescheiden aus: Die Sussexes gaben damals Millionen von Pfund für die Renovierung aus! Nach sechs Monaten Modernisierung zogen Harry und Meghan dann ins Frogmore Cottage ein.

Anzeige

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

Anzeige

James Whatling / MEGA Herzogin Kate, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de