Gewusst? So luxuriös ist Prinz Harry und Meghans Anwesen

Süßes Einfamilienhaus oder modernes Loft – wie wohnen Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40)? Nicht einmal zwei Jahre nach der ersten Begegnung läuteten 2018 bei dem Paar die Hochzeitsglocken. Ein Jahr später krönte der kleine Archie Harrison (3) Harrys und Meghans Liebesglück, 2016 folgte Lilibet Diana (1). Doch noch vor der Geburt ihrer Tochter legten Harry und Meghan ihre royalen Pflichten nieder: Die kleine Familie zog nach Kalifornien – weg vom königlichen Luxus. Wie leben die ehemaligen Royals heute in den USA?

Wie Hello! berichtete, fehlt es Harry und Meghan trotz des Royal-Austritts nicht an Luxus – in einem Haus im Wert von 11 Millionen Pfund (umgerechnet 12,7 Millionen Euro) ziehen die Eltern ihre beiden Kinder groß! Neben einem Arbeitszimmer und einem Kinosaal beeindruckt das Anwesen mit einem Weinkeller und einer Steintreppe, die zum Grundstück von Harry und Meghan führt. In dem fantastischen Pool im Garten der Villa werden Archie und Lilibet sicherlich in der Zukunft das Schwimmen lernen.

Während ihrer Zeit als arbeitende Royals wohnten Harry und Meghan im Frogmore Cottage mit einem großen Teich im Garten. Trotz seines Wohnsitzes in den USA verlängerte das Paar erst vor Kurzem seinen Mietvertrag für das Haus in Großbritannien – in dem Garten des Anwesens entstand auch das Foto von Lilibet an ihrem ersten Geburtstag.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf der Salute to Freedom Gala 2021

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2022

Anzeige

Misan Harriman Lilibet Diana, Prinz Harry und Herzogin Meghans Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de