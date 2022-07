"Prince Charming"-Star Dominic Smith wäre heute 34 geworden

Dominic Smith wird schrecklich vermisst. Am 12. Juli machte eine furchtbare Nachricht die Runde: Es hieß, dass der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer mit nur 33 Jahren gestorben sein soll. Wenig später bestätigte seine Familie: Ja, es ist wahr. Seine ehemaligen "Prince Charming"-Kollegen konnten gar nicht fassen, dass Dominic nicht mehr unter ihnen weilt. Am heutigen 23. Juli denken seine Angehörigen wohl ganz besonders an ihn zurück – heute wäre Dominics 34. Geburtstag gewesen.

Im Jahr 2019 nahm Dominic an der ersten Staffel von der ersten deutschen schwulen Datingshow "Prince Charming" teil. Schnell schlossen den sympathischen Kandidaten zahlreiche Zuschauer ins Herz. Besonders begeisterte der 33-Jährige die Fans damit, sein Herz auf der Zunge zu tragen und seine Gefühle nicht zurückzuhalten. Damit überzeugte er auch Prince Charming Nicolas Puschmann (31). Verliebt hat sich Nicolas am Ende jedoch in Lars Tönsfeuerborn (32). Doch das war nicht Dominics einziger TV-Ausflug.

Gemeinsam mit seinem Kumpel Martin Angelo (29) nahm er 2020 an der ersten Staffel von #CoupleChallenge teil. Darin bewiesen die beiden nicht nur, dass sie Köpfchen, sondern auch sportliches Talent haben. Zumindest nach außen vermittelte Dominics meistens den Eindruck, ein lebensfroher Mensch zu sein. Im August letzten Jahres sprach er auf Instagram erstmals von gesundheitlichen Problemen, woraufhin er sich für einige Monate aus der Öffentlichkeit zurückzog.

Anfang Juni gab er ein Update, auf dem Weg der Besserung zu sein. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt. Viele seiner "Prince Charming"-Kollegen mahnten jedoch nach seinem Tod, sich bei psychischen Problemen unbedingt Hilfe zu holen. Ob Dominic schon beigesetzt wurde, ist unklar. Gegenüber RTL erklärte das Management, dass seine Familie ihn in einem Friedwald beerdigen möchte. Nach wie vor besuchen Fans seine Instagram-Seite, um ihre Trauer und Bestürzung auszudrücken.

Instagram / dmnc_bln Dominic Smith im Juni 2022

TVNOW Dominic und Nicolas bei "Prince Charming"

Instagram / dmnc_bln Martin Angelo und Dominic Smith

Instagram / dmnc_bln Dominic Smith, ehemaliger "Prince Charming"-Kandidat

