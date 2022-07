Erste Details zu Dominic Smiths (†33) Beerdigung bekannt

Der Schock sitzt bei vielen Prince Charming-Fans wohl immer noch tief: Dominic Smith (33) ist tot. Bekannt wurde er durch seine Liebessuche im TV – 2019 kämpfte er um das Herz von Nicolas Puschmann (31). Letzte Woche kam dann völlig überraschend die Nachricht über seinen Tod an die Öffentlichkeit. Die genauen Umstände sind nicht bekannt. Seinen letzten Postings im Netz nach zu urteilen, hatte er wohl mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Aktuell wird nun Dominics Beisetzung geplant.

Gegenüber RTL enthüllte das Management des Verstorbenen jetzt ein paar Details zur Beerdigung: "Die Beisetzung wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einem Friedwald stattfinden", heißt es in dem Statement. Wo und wann die Trauerfeier genau stattfinden wird, wurde nicht gesagt. Dominik lebte allerdings in Berlin.

Martin Angelo (28) dürfte als einer von Dominics engsten Freunden wohl zu den Gästen der Beisetzung gehören. Zu seinem Tod schrieb der Ex-"Prince Charming"-Star auf Instagram: "Ich schreibe diesen Text mit Tränen in den Augen und es zerreißt mir das Herz, weil ich einfach nicht glauben kann, dass sich unsere Wege nie wieder kreuzen werden."

Instagram / dmnc_bln Dominic Smith, ehemaliger "Prince Charming"-Kandidat

Instagram / dmnc_bln Dominic Smith, Reality-Darsteller

Instagram / martin.angelo Martin Angelo und Dominic Smith

