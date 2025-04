Martin Angelo erinnert an verstorbenen Freund Dominic Smith

Kampf der Realitystars-Teilnehmer Martin Angelo (31) und Dominic Smith (✝33), bekannt aus der ersten Staffel von Prince Charming, verband eine außergewöhnliche Freundschaft. Nun erinnert Martin öffentlich an den vor circa drei Jahren Verstorbenen. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI schildert der Influencer, wie besonders sein Verhältnis zu Dominic für ihn war. "Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der so emotional mit mir auf einer Wellenlänge war wie er. Dieses Bündnis, das wir beide zusammen hatten, das hatte ich bisher noch nie", lautet es unter anderem in dem Statement.

Aber auch fernab der Reality-TV-Welt schienen beide für lange Zeit einen prima Draht gehabt zu haben. In Martins Statement heißt es ferner: "Immer wenn ich in Berlin bin, ist es das Tempelhofer Feld, wo ich hinfahre, weil das war unser gemeinsamer Ort, hier fühle ich mich ihm nah." Obwohl beide zuletzt keinen Kontakt mehr hatten, betont die Medienpersönlichkeit: "Für mich bleibt er immer in besonderer Erinnerung und immer ein großer Teil von meinem Herzen. Wir haben uns beide immer abgeholt und verstanden, und er bleibt für immer in meinem Herzen und es bleibt immer etwas Besonderes."

Zwei Jahre nach Drehschluss von "#CoupleChallenge" verstarb Dominic – der genaue Grund ist bis heute nicht öffentlich bekannt. Er und Martin nahmen 2020 gemeinsam an dem Format teil. Schon ein Jahr zuvor lernten sich die zwei im Rahmen der TV-Show "Prince Charming" kennen. "Ich erinnere mich noch an unsere erste Begegnung beim Casting zu 'Prince Charming'. Wir haben uns in die Augen geguckt und es hat direkt Klick gemacht", trauerte der Hamburger damals auf Social Media. Dominic erreichte in dem Dating-Format sogar das Finale.

Instagram / martin.angelo Realitystar Martin Angelo, Februar 2023

Instagram / dmnc_bln Martin Angelo und Dominic Smith, Realitystars

