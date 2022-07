Nach "Prince Charming"-Dominics Tod: Familie gibt Statement

Der Tod von Dominic Smith (33) hat eine große Lücke im Leben seiner Angehörigen hinterlassen. Der ehemalige Prince Charming-Kandidat hatte sich vor geraumer Zeit aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen. Als Grund dafür gab er an, dass es ihm nicht so gut gehe. Vor wenigen Wochen meldete er sich dann und kündigte an, nicht aufgeben zu wollen. Am Dienstag machte dann aber die traurige Nachricht die Runde, dass der Reality-TV-Star verstorben ist. Nun äußert sich auch Dominics Familie.

Auf PayPal sammelten die Angehörigen des 33-Jährigen Spenden für seine Beerdigung. Dazu verfassten sie einen rührenden Text über Dominic: "Wie er sich im Fernsehen gezeigt hat, so war er auch im privaten Leben. Die Natur war sein Leben und er hat daher auch jede freie Minute dort verbracht. Sein Wunsch war eine Beerdigung in einem Friedewald, welchem wir mit Liebe nachgehen werden." Am 11. Juli sei Dominic verstorben.

Einige von Dominics Freunden und Bekannten verliehen ihrer Trauer im Netz bereits Ausdruck – so kommentierten zahlreiche "Prince Charming"-Stars seinen letzten Instagram-Beitrag und wünschten ihm eine gute Reise. "Mir fehlen die Worte... Ich hoffe, es geht dir gut dort, wo du jetzt bist!", schrieb beispielsweise Alexander Schäfer (31).

privat Dominic Smith, Reality-Darsteller

Instagram / dmnc_bln Dominic Smith, 2020 in Hamburg

Instagram / alexperiences Alexander Schäfer, Prince Charming

