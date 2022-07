Martin Angelo nimmt emotional Abschied von Dominic Smith

Martin Angelo (28) ist tief betroffen. Im Netz trauern die Prince Charming-Stars um Dominic Smith (33), der in der ersten Staffel der Datingshow das Finale erreichte. Unter anderem Aaron Koenigs (27) zeigte sich schon tief betroffen von dem Verlust seines guten Freundes und wünschte ihm eine gute Reise. Jetzt meldetet sich auch sein #CoupleChallenge-Partner zu Wort: Martin widmete Dominic einen ergreifenden Text.

"Ich erinnere mich noch an unsere erste Begegnung beim Casting zu 'Prince Charming'. Wir haben uns in die Augen geguckt und es hat direkt Klick gemacht", begann er sein emotionales Statement zu einem gemeinsamen Foto in seiner Instagram-Story. Die beiden hätten nach anfänglichen Startschwierigkeiten eine ganz besondere Freundschaft aufgebaut: "Keiner hat mich so verstanden wie du und ich glaube, dich hat keiner so verstanden wie ich." Martin könne nicht beschreiben, wie er sich jetzt fühlen würde. "Was ich sagen kann, ist, dass ich mir von tiefstem Herzen wünsche, dass du da, wo du bist, jetzt Frieden schließen kannst. Ruhe in Frieden", schloss er seinen Text.

Die zwei hatten nach ihre gemeinsamen "#CoupleChallenge"-Teilnahme zwar keinen Kontakt mehr zueinander – jedoch habe Dominic immer einen großen Platz in Martins Herzen gehabt und werde diesen auch für immer behalten. "Es zerreißt mir das Herz, weil ich einfach nicht glauben kann, dass sich unsere Wege nie wieder kreuzen werden", erklärte der 28-Jährige ergriffen.

Instagram / martin.angelo Martin Angelo im Mai 2022

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Martin Angelo und Dominic Smith bei "#CoupleChallenge"

Instagram / dmnc_bln Dominic Smith im Juni 2022

