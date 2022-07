TV-Leben: Giuliana Farfalla verheimlichte es ihrem Freund

Giuliana Farfalla (26) hat wohl ein paar Details verschwiegen! Die Blondine war schon in einigen TV-Shows zu sehen: Sie nahm 2017 bei Germany's next Topmodel teil und flog im darauf folgendem Jahr ins Dschungelcamp. Obwohl sie bereits einen Mann aus Paris im Blick hatte, versuchte die gebürtige Herbolzheimerin trotzdem ihr Glück in der vergangenen Staffel von Adam sucht Eva. Doch als sie Single wieder nach Hause zurückkehrte, kam sie mit dem davor kennengelernten Mann zusammen. Ihrem Freund enthielt Giuliana allerdings ihre TV-Karriere erst vor, wie sie Promiflash verriet!

In einem Promiflash-Interview kam die Beauty auf ihren Partner zu sprechen. Da er nicht aus Deutschland kommt, wusste er vor ihrer Beziehung noch nicht, dass Giuliana bereits mehrfach im TV zu sehen war. Doch irgendwann hat das Model seinen ganzen Mut zusammengenommen und es ihm mitgeteilt. "Er hat es nicht so gut aufgenommen. Ich habe gehofft, dass er mich so nimmt, wie ich bin [...]. Allerdings hatte ich Panik und habe es mit Distanz gemacht – also per Telefon", berichtete sie. Danach habe er einfach aufgelegt und sich erst ein paar Tage später wieder mit seiner Herzensdame versöhnt. Die beiden leben mittlerweile in Dubai.

Doch wie geht es ihrem Freund mittlerweile damit, dass die ehemalige GNTM-Teilnehmerin schon öfters im deutschen TV zu sehen war? "Er hatte weniger ein Problem mit der Öffentlichkeit, sondern mit der Art der Show", erzählte die 26-Jährige und stellte klar: "Das war nicht so einfach für ihn, aber er hat kein Problem damit."

