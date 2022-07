Vor drei Tagen schon: Maria Ehrich brachte Tochter zur Welt

Maria Ehrich (29) ist von ihrem Mamaglück total überwältigt! 2021 heiratete die Schauspielerin ihren Partner Manuel Vering in einer kleinen Zeremonie. Daraufhin folgte die nächste tolle Nachricht: Die Ku'damm 63-Darstellerin erwartet ihr erstes Baby! Zuletzt zeigte die 29-Jährige auf Instagram ihren Followern, welch süße Überraschungs-Babyshower für sie ausgerichtet wurde. Jetzt verkündete Maria stolz: Ihr Baby ist endlich auf der Welt!

Auf Instagram postete Maria ein Foto von einem niedlichen Babyfuß. Ihr Kind sei vor drei Tagen auf die Welt gekommen. "Von nun an zu dritt", schrieb die gebürtige Erfurterin dazu. "Seit drei Tagen frage ich mich ständig, ob das Glück einen eigentlich umbringen kann. Mein Herz fühlt sich jedenfalls permanent so an, als würde es platzen", versuchte Maria, ihr pures Babyglück in Worte zu fassen.

Ihre eigene Schwangerschaft nutzte Maria auf Instagram in den vergangenen Monaten auch, um auf die teils schwierige Situation von schwangeren Frauen weltweit aufmerksam zu machen. Beispielsweise kippte das Oberste US-Gericht Ende Juni das landesweit geltende Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Aber auch hierzulande herrschen Missstände, meinte Maria. "Versucht zum Beispiel mal, wenn ihr schwanger seid, eine Hebamme zu finden. Es ist teilweise wirklich eine Katastrophe! Und dabei steht jeder Gebärenden eine Hebamme zu und dieser Beruf ist so unfassbar wichtig", mahnte sie.

