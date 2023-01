Süß: Maria Ehrich gibt private Einblicke in Familienalltag

Maria Ehrich (29) scheint in ihrer Mutterrolle voll und ganz aufzugehen. Nachdem die Ku'damm 63-Darstellerin im Juni 2021 ihren Liebsten Manuel Vering geheiratet hatte, machte das Paar sein privates Familienglück mit einem gemeinsamen Kind perfekt. Im vergangenen Juli erblickte dann ihre Tochter das Licht der Welt. Im Netz gewährt die Mama seitdem auch immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Nun schwärmte Maria gerade zu von dem Leben als dreiköpfige Familie.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Schauspielerin nun eine Reihe an Aufnahmen, die sie gemeinsam mit ihrer Familie abbilden. So war Maria auf einem der Bilder beispielsweise an Weihnachten mit ihrem Mann und ihrer Tochter zu sehen. Auch ein kurzes Video der ersten Gehversuche ihres Nachwuchses teilte die stolze Mama. "Unsere kleine Granate entwickelt sich gerade im Sauseschritt und jeden Tag ist hier mehr los als am Tag zuvor. Es ist unglaublich verblüffend zuzuschauen, wie sich ihr [...] Charakter immer mehr zeigt", schwärmte sie unter ihrem Beitrag.

Die 29-Jährige fuhr fort, dass es sie unglaublich glücklich mache, dass ihre Liebsten die kleine Maus ebenso sehr ins Herz geschlossen hätten wie Maria und Manuel. "Selbst unser strubbeliger, kleiner geretteter Hund Pino findet sie ziemlich interessant, obwohl er um Kinder bisher immer einen großen Bogen gemacht hat", scherzte die dunkelhaarige Beauty. Das lebhafte Auftreten des Kleinkinds sei für ihn dann zeitweilig aber doch etwas überfordernd.

Instagram / ehrlichmaria Maria Ehrich, Schauspielerin

Instagram / ehrlichmaria Maria Ehrich und ihre Tochter im November 2022

Instagram / ehrlichmaria Manuel Vering und seine Tochter im Dezember 2022

