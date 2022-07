Insider: So hat Pippa Middleton ihre kleine Tochter genannt!

So süß soll das Mädchen heißen! Pippa Middleton (38), die Schwester von Herzogin Kate (40), soll bereits vor Wochen erneut Mutter geworden sein. Laut Medienberichten hat sie wohl eine weitere Tochter bekommen und ist nun dreifache Mutter. Weder die Schwangerschaft noch die Geburt bestätigte die Britin. Doch auf dem 70. Thronjubiläum der Queen (96) sah man ihre Babykugel deutlich. Nun verrät eine Quelle: So heißt Pippas drittes Kind!

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, wurde der Name der Kleinen geleakt. Offenbar heißt Pippas Neugeborenes Rose. Der Name scheint momentan ziemlich beliebt zu sein, da auch TV-Bekanntheiten wie Stacey Solomon (32) und Danielle Lloyd (38) Nachwuchs so genannt haben. Aber die 38-Jährige bestätigte dies noch nicht.

Bereits in den Jahren 2018 und 2021 begrüßte sie einen Sohn namens Michael und eine Tochter namens Grace mit ihrem Mann James Matthews (46) auf der Welt. Vielleicht meldet sich Pippa ja auch schon bald selbst zu Wort und gibt ihren Fans ein kleines Update.

Anzeige

Getty Images Pippa Middleton im Juni 2022 in London

Anzeige

Getty Images Pippa Middleton und ihr Mann James Matthews

Anzeige

Neil Warner/MEGA Pippa Middleton mit ihren beiden Kids in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de